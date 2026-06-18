بري: التزام حزب الله بوقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل الكامل والشامل به

أشار رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وحزب الله، مؤكداً على موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل.



إذ يأتي هذا الموقف في سياق مقاربة تهدف إلى تسهيل نجاح المفاوضات الإيرانية – الأميركية الجارية في سويسرا، ولا سيما ما يتصل بالبند الأول من مذكرة التفاهم بين الجانبين، مع التشديد على أهمية الالتزام المتبادل بأي تفاهمات أو ترتيبات مرتبطة بالوضع الإقليمي.