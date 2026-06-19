وزير الخارجية الفرنسيّ: العمل لا يزال جاريًا لعقد مؤتمر دوليّ لتقديم الدعم للجيش اللبنانيّ

إسرائيل تعلن مقتل أربعة من عسكرييها في لبنان

إسرائيل تعلن مقتل أربعة من عسكرييها في لبنان

وزير الخارجية الفرنسيّ: على إسرائيل وقف أعمالها القتالية في لبنان وعلى أميركا الضغط عليها