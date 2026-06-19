الرئيس عون: ما نشهده اليوم في الجنوب والبقاع من توسع للاعتداءات الاسرائيلية والمزيد من القتل والتدمير يشكل تصعيداً خطيراً ومداناً ويستهدف عملياً كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف اطلاق النار وانهاء الحرب

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الرئيس عون: التصعيد لن يحول دون العمل على انجاز وقف شامل لاطلاق النار بأسرع وقت ممكن وهذا ما اوصيت به الوفد اللبناني المفاوض في الجولة المقبلة في واشنطن