نتنياهو: إسرائيل لن تتهاون مع الهجمات على جنودها أو أرضها وستكبد حزب الله ثمنا باهظا للغاية

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الرئيس عون: ما نشهده اليوم في الجنوب والبقاع من توسع للاعتداءات الاسرائيلية والمزيد من القتل والتدمير يشكل تصعيداً خطيراً ومداناً ويستهدف عملياً كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف اطلاق النار وانهاء الحرب