الرئيس عون: لا يمكن التساهل في هذه المسألة لأن وقف النار الشامل هو المدخل للبحث في المواضيع الاخرى واهمها الانسحاب الاسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الاسرى

رويترز عن مسؤول أميركي كبير: اتفاق إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار بدءا من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي اليوم

رويترز عن مسؤول أميركي كبير: اتفاق إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار بدءا من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي اليوم

الرئيس عون: التصعيد لن يحول دون العمل على انجاز وقف شامل لاطلاق النار بأسرع وقت ممكن وهذا ما اوصيت به الوفد اللبناني المفاوض في الجولة المقبلة في واشنطن