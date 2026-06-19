رويترز عن مسؤول أميركي كبير: اتفاق إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار بدءا من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي اليوم

القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي: نحن الآن في وقف لإطلاق النار وإذا لم يهاجمنا حزب الله فإنه ليس وقت حرب من جهتنا

القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي: نحن الآن في وقف لإطلاق النار وإذا لم يهاجمنا حزب الله فإنه ليس وقت حرب من جهتنا

الرئيس عون: لا يمكن التساهل في هذه المسألة لأن وقف النار الشامل هو المدخل للبحث في المواضيع الاخرى واهمها الانسحاب الاسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الاسرى