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بيروت
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o
البقاع
31
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
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o
كسروان
27
o
متن
27
o
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مصدران في حزب الله لرويترز: طبقنا وقف إطلاق النار الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الساعة 1300 بتوقيت غرينتش
خبر عاجل
2026-06-19 | 09:23
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مصدران في حزب الله لرويترز: طبقنا وقف إطلاق النار الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الساعة 1300 بتوقيت غرينتش
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