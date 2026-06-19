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o
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o
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كسروان
24
o
متن
24
o
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غارة إسرائيلية استهدفت النبطية الفوقا
خبر عاجل
2026-06-19 | 09:29
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غارة إسرائيلية استهدفت النبطية الفوقا
خبر عاجل
إسرائيلية
استهدفت
النبطية
الفوقا
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