غارة إسرائيلية استهدفت النبطية الفوقا

طوارئ الصحة: 47 شهيداً و97 جريحاً جراء الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع منذ منتصف الليل

طوارئ الصحة: 47 شهيداً و97 جريحاً جراء الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع منذ منتصف الليل

مصدران في حزب الله لرويترز: طبقنا وقف إطلاق النار الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الساعة 1300 بتوقيت غرينتش