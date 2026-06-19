رئيس الحكومة: لا تسمحوا لليأس بأن يقنعكم بأن التغيير مستحيل ولا للانقسامات بأن تحصر طاقاتكم داخل هويات ضيقة ولا تسمحوا لأحد أن يسرق منكم الأمل بحجة الواقعية

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رئيس الحكومة نواف سلام: إن التنوع لا يحيا في الفوضى بل في كنف الدولة فلا تخافوا من تنوّعكم لكن انبذوا الطائفية التي تفرّق ولغة الكراهية التي تدمّر واجعلوا من المواطنة مساحتكم المشتركة