رئيس الحكومة نواف سلام: إن التنوع لا يحيا في الفوضى بل في كنف الدولة فلا تخافوا من تنوّعكم لكن انبذوا الطائفية التي تفرّق ولغة الكراهية التي تدمّر واجعلوا من المواطنة مساحتكم المشتركة

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