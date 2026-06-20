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الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ حزاماً نارياً في مرتفعات جبل الريحان في الجنوب

خبر عاجل
2026-06-20 | 00:08
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الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ حزاماً نارياً في مرتفعات جبل الريحان في الجنوب
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الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ حزاماً نارياً في مرتفعات جبل الريحان في الجنوب

خبر عاجل

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