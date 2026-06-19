قنابل فسفورية وقصف مدفعي محيط علي الطاهر

الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ حزاماً نارياً في مرتفعات جبل الريحان في الجنوب

الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ حزاماً نارياً في مرتفعات جبل الريحان في الجنوب

الخارجية الأميركية: روبيو أكد للرئيس عون أن المفاوضات الثنائية بين لبنان وإسرائيل هي المسار العملي الوحيد للسلام وإعادة الإعمار