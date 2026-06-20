سلام: عودتنا إلى أسواق المملكة تعني عودة الامل إلى آلاف المزارعين في البقاع والجنوب والشمال وإلى المصانع التي صمدت في أصعب الظروف وإلى كل المصدّرين الذين انتظروا هذا اليوم طويلًا

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