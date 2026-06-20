استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية وإطلاق أولى الشحنات من مرفأ بيروت

رحّب رئيس الحكومة نواف سلام بقدوم السفير السعودي الجديد في لبنان فهد الدوسري، معتبراً أن تعيينه يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ومؤكداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع لبنان بالمملكة.



وخلال احتفال أُقيم في مرفأ بيروت، أُعلن عن انطلاق أولى الحاويات اللبنانية المتجهة إلى مرفأ جدة بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وأكد الرئيس سلام أن لبنان لن يكون بعد اليوم منطلقاً لأي ضرر تجاه الدول العربية، بل شريكاً في أمنها واستقرارها وازدهارها.



من جهته، شدد السفير السعودي فهد الدوسري على أن قرار استئناف الصادرات اللبنانية يعكس دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته ورفاهية شعبه، وحرصها على عدم استخدامه كمنصة للإضرار بأشقائه العرب.



وأضاف سلام أن عودة الصادرات إلى الأسواق السعودية تمثل بارقة أمل للمزارعين في البقاع والجنوب والشمال، وللمصانع والمصدّرين الذين انتظروا هذه الخطوة منذ سنوات.