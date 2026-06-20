وكالة فارس نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: التزمنا بتعهداتنا والولايات المتحدة ملزمة بإجبار إسرائيل على وقف هجماتها على لبنان

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