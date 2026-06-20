وكالة مهر نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: فريق التفاوض سيغادر إلى سويسرا خلال دقائق

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فانس: أودّ فقط أن أقول لأولئك المسيحيين في لبنان "تمسّكوا بإيمانكم بيسوع المسيح واعلموا أن لديكم الكثير من الأصدقاء الجيدين في حكومة الولايات المتحدة الذين يسعون إلى تعزيز السلام في المنطقة"