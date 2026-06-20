فانس: أودّ فقط أن أقول لأولئك المسيحيين في لبنان "تمسّكوا بإيمانكم بيسوع المسيح واعلموا أن لديكم الكثير من الأصدقاء الجيدين في حكومة الولايات المتحدة الذين يسعون إلى تعزيز السلام في المنطقة"

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فانس: المشكلة الأساسية التي يواجهها هؤلاء المسيحيون أو السبب الذي يجعلهم يتعرضون لمثل هذا العنف هو وجود حزب الله ففي بعض الأحيان يطلق النار على الإسرائيليين ومن الطبيعي أن يردّ الإسرائيليون دفاعًا عن النفس