القناة 12 الإسرائيلية: بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس: الجيش الإسرائيلي يوقف إطلاق النار في لبنان لكنه لا ينسحب من المناطق التي سيطر عليها

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