واللا عن مصدر عسكري إسرائيلي: رئيس الأركان أصدر تعليمات بوقف إطلاق النار جنوبي لبنان في ختام اجتماع لتقييم الوضع الأمني

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: للجيش حرية العمل لإزالة التهديدات في جنوب لبنان وإن خرق حزب الله وقف إطلاق النار فسنرد بقوة

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: للجيش حرية العمل لإزالة التهديدات في جنوب لبنان وإن خرق حزب الله وقف إطلاق النار فسنرد بقوة

القناة 12 الإسرائيلية: بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس: الجيش الإسرائيلي يوقف إطلاق النار في لبنان لكنه لا ينسحب من المناطق التي سيطر عليها