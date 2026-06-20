وكالة نقلا عن مستشار الزعيم الأعلى الإيراني: إذا بقي الاتفاق حبرا على ورق فستظل تدفقات الطاقة في الشرق الأوسط متوقفة

الجيش الإسرائيلي: المستوى السياسي أبلغنا بوقف إطلاق النار في لبنان ونحن ملتزمون بالاتفاق ونواصل العمل على إزالة "التهديدات الفورية"

الجيش الإسرائيلي: المستوى السياسي أبلغنا بوقف إطلاق النار في لبنان ونحن ملتزمون بالاتفاق ونواصل العمل على إزالة "التهديدات الفورية"

أكسيوس عن مصدر: من المقرر أن يسافر فانس إلى سويسرا اليوم للمشاركة في المفاوضات المقررة غدا الأحد