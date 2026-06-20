الجيش الإسرائيلي: المستوى السياسي أبلغنا بوقف إطلاق النار في لبنان ونحن ملتزمون بالاتفاق ونواصل العمل على إزالة "التهديدات الفورية"

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يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يفرض حاليًا سيطرة عملياتية على تلة علي الطاهر وعشرات من عناصر حزب الله محاصرون داخل المجمّع من دون قدرة على الخروج منه