مسؤول عسكري إسرائيلي ليديعوت أحرونوت: يُمنع الانسحاب من علي الطاهر فهي مهمة ذات بعد قيمي هدفها حماية سكان الشمال

القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: قرار وقف إطلاق النار في لبنان اتخذ بعد ضغط أميركي هائل على إسرائيل

القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: قرار وقف إطلاق النار في لبنان اتخذ بعد ضغط أميركي هائل على إسرائيل

يديعوت أحرونوت: العمليات القتالية تُدار من موقع علي الطاهر في الجبهة الجنوبية وتُشغَّل منه منظومات النيران كما تُخزَّن فيه كميات كبيرة من الأسلحة ونظرًا لعمقه وتحصيناته يُعدّ من الصعب جدًا استهدافه عبر الغارات الجوية وحدها