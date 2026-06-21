وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان ولم ولن يكون هناك أي قيود تمنع جنودنا من العمل على التخلص من التهديدات في لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان وقف إطلاق النار يُبقي قواتنا في جميع المواقع بالمنطقة الأمنية في لبنان مما يحمي سكان شمال إسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان وقف إطلاق النار يُبقي قواتنا في جميع المواقع بالمنطقة الأمنية في لبنان مما يحمي سكان شمال إسرائيل

طهران تحذر من أنها لن تدخل في المفاوضات مع واشنطن من دون وقف الحرب في لبنان