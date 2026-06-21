وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان وقف إطلاق النار يُبقي قواتنا في جميع المواقع بالمنطقة الأمنية في لبنان مما يحمي سكان شمال إسرائيل

وكالة تسنيم نقلا عن مصدر قريب من فريق التفاوض: مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما دام عدم احترام وقف إطلاق النار في لبنان مستمرا ولم تصدر إعفاءات لبيع النفط الإيراني

وكالة تسنيم نقلا عن مصدر قريب من فريق التفاوض: مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما دام عدم احترام وقف إطلاق النار في لبنان مستمرا ولم تصدر إعفاءات لبيع النفط الإيراني

وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان ولم ولن يكون هناك أي قيود تمنع جنودنا من العمل على التخلص من التهديدات في لبنان