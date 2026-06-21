ترامب لفوكس نيوز: أميركا قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز وتأخذ 20% من النفط وإذا أغلق الإيرانيون المضيق فسيتم القضاء على بلدهم

ترامب لفوكس نيوز: إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنفرض رسوم عبور في مضيق هرمز

ترامب لفوكس نيوز: إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنفرض رسوم عبور في مضيق هرمز

وكالة تسنيم نقلا عن مصدر قريب من فريق التفاوض: مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما دام عدم احترام وقف إطلاق النار في لبنان مستمرا ولم تصدر إعفاءات لبيع النفط الإيراني