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ترامب لفوكس نيوز: أميركا قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز وتأخذ 20% من النفط وإذا أغلق الإيرانيون المضيق فسيتم القضاء على بلدهم

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2026-06-21 | 09:11
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ترامب لفوكس نيوز: أميركا قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز وتأخذ 20% من النفط وإذا أغلق الإيرانيون المضيق فسيتم القضاء على بلدهم
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ترامب لفوكس نيوز: أميركا قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز وتأخذ 20% من النفط وإذا أغلق الإيرانيون المضيق فسيتم القضاء على بلدهم

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