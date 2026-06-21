وكالة تسنيم نقلا عن مصدر قريب من فريق التفاوض: مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما دام عدم احترام وقف إطلاق النار في لبنان مستمرا ولم تصدر إعفاءات لبيع النفط الإيراني

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