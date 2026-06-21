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الشرع لـ"المشهد": لا يزال لدى لبنان فرصة وأفكار خارج الصندوق والابتعاد عن الأفكار التقليدية و"حزب الله" يجب أن يجد له موضعاً داخل لبنان وأن تعلو المصالح اللبنانية على أي مصلحة أخرى