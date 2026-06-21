نتنياهو: سنبرم اتفاقا مع لبنان عندما نتخلص من تهديد حزب الله وأتطلع إلى هذا

نتنياهو: سنبرم اتفاقا مع لبنان عندما نتخلص من تهديد حزب الله وأتطلع إلى هذا

الشرع لـ"المشهد": طرحنا مقاربة مختلفة مع الرئيس الفرنسي لوقف الحرب في لبنان والرئيس ترامب أبدى انزعاجه مما يجري في لبنان حالياً وفُهمت تصريحاته بشكل خاطئ ورؤيتنا تقوم على إعادة دعم الدولة اللبنانية وتقوية مؤسساتها والبحث عن حل يؤمن به الجميع