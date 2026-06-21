هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية

هيئة البث الإسرائيلية: الجانبان اللبناني والاسرائيلي سيحددان هذا الأسبوع مناطق جرى إخراج حزب الله منها لنقلها للجيش اللبناني

هيئة البث الإسرائيلية: الجانبان اللبناني والاسرائيلي سيحددان هذا الأسبوع مناطق جرى إخراج حزب الله منها لنقلها للجيش اللبناني

نتنياهو: سنبرم اتفاقا مع لبنان عندما نتخلص من تهديد حزب الله وأتطلع إلى هذا