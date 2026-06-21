نتنياهو: سنبرم اتفاقا مع لبنان عندما نتخلص من تهديد حزب الله وأتطلع إلى هذا

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية

الشرع لـ"المشهد": لا يزال لدى لبنان فرصة وأفكار خارج الصندوق والابتعاد عن الأفكار التقليدية و"حزب الله" يجب أن يجد له موضعاً داخل لبنان وأن تعلو المصالح اللبنانية على أي مصلحة أخرى