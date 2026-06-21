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معلومات للـLBCI: لبنان تبلغ من الجانب الاميركي ان اسرائيل ستنفذ انسحابات محدودة من جنوب لبنان كبادرة حسن نية قبل جولة المفاوضات يوم الثلاثاء

خبر عاجل
2026-06-21 | 15:25
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معلومات للـLBCI: لبنان تبلغ من الجانب الاميركي ان اسرائيل ستنفذ انسحابات محدودة من جنوب لبنان كبادرة حسن نية قبل جولة المفاوضات يوم الثلاثاء
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معلومات للـLBCI: لبنان تبلغ من الجانب الاميركي ان اسرائيل ستنفذ انسحابات محدودة من جنوب لبنان كبادرة حسن نية قبل جولة المفاوضات يوم الثلاثاء

خبر عاجل

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