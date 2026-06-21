وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان كما لا نية للانسحاب من قلعة الشقيف

شاهد من رويترز: سماع دوي ضخم في الدوحة

شاهد من رويترز: سماع دوي ضخم في الدوحة

معلومات للـLBCI: لبنان تبلغ من الجانب الاميركي ان اسرائيل ستنفذ انسحابات محدودة من جنوب لبنان كبادرة حسن نية قبل جولة المفاوضات يوم الثلاثاء