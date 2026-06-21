شاهد من رويترز: سماع دوي ضخم في الدوحة

وزارة الداخلية القطرية: انفجار داخلي في مصنع بمنطقة راس لفان الصناعية من دون تسجيل إصابات أو تسربات

وزارة الداخلية القطرية: انفجار داخلي في مصنع بمنطقة راس لفان الصناعية من دون تسجيل إصابات أو تسربات

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان كما لا نية للانسحاب من قلعة الشقيف