الشرع لـ"المشهد": البيئة الشيعية في لبنان احوج ما تكون حاليا لحالة انقاذ في الوضع اللبناني وان ننقذ معها لبنان وانا حريص على هذا الجانب بشكل كبير فخسارة اي مكون في لبنان خسارة للمنطقة باكملها

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