أكسيوس نقلا عن دبلوماسي أميركي بشأن محادثات إيران: احراز تقدم جيد لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا

أكسيوس نقلا عن دبلوماسي أميركي بشأن محادثات إيران: التركيز انصب على وضع آليات لتجنب التصعيد في لبنان وضمان الالتزام بوقف إطلاق النار

أكسيوس نقلا عن دبلوماسي أميركي بشأن محادثات إيران: التركيز انصب على وضع آليات لتجنب التصعيد في لبنان وضمان الالتزام بوقف إطلاق النار

الشرع لـ"المشهد": انا لست مع نظرية ان الشيعة في لبنان جميعهم مع حزب الله ولا ان الحزب يمثل كل الشيعة في لبنان