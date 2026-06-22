وزير الخارجية الإسرائيلي: لا مطامع في لبنان لكننا لن ننسحب من المنطقة الآمنة ولن نعرض سكاننا لهجمات حزب الله

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الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفياً من نائب الرئيس الاميركي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الاميركي جاريد كوشنير ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثاني وتناول البحث في الاتصال مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد