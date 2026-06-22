انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة... وهذا ما اتُّفِقَ عليه

اختُتمت الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي عقدت في سويسرا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد بيان مشترك صادر عن الوسيطين الباكستاني والقطري.



وجاء في البيان المشترك: "اختُتمت الجلسة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد في بورغنشتوك بسويسرا، بمشاركة ممثلين عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى الطرفين الوسيطين: دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية".



واتفقت إيران والولايات المتحدة على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في غضون 60 يوما، وفق ما أعلنت الدولتان الوسيطتان باكستان وقطر في بيان مشترك.



وجاء في البيان: "اتفقت اللجنة العليا على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، مما يضع الأساس للبدء الفوري في المحادثات الفنية".



كذلك، أعلنت الولايات المتحدة وإيران اتفاقهما على إنشاء "خط اتصال" لتجنب وقوع حوادث في مضيق هرمز.



وجاء في البيان المشترك: "تم إنشاء خط اتصال بين الأطراف (...) لتجنب الحوادث وسوء الفهم، بهدف ضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز".



أما بشأن لبنان، فقد أعلنت إيران والولايات المتحدة في ختام الجولة الأولى من محادثاتهما في سويسرا، أنهما اتفقتا على إنشاء "خلية لخفض التصعيد" مع لبنان لوقف العمليات العسكرية.



وقال البيان المشترك: "اتفقت الأطراف على إنشاء خلية لخفض التصعيد بين الأطراف والجمهورية اللبنانية، وبإشراف الوسطاء، لضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان".



وأفاد البيان المشترك الصادر عن الدولتين الوسيطتين باكستان وقطر، بأن "المحادثات الفنية ستستمر طوال ما تبقى من الأسبوع في منتجع بورغنشتوك بشأن كل القضايا".