مصادر للـLBCI تتحدث عن دور قطري أساسي في الموضوع اللبناني بتنسيق مع السعودية وقطر ستكون صلة الوصل بين بيروت وطهران وواشنطن على أن تتولى واشنطن التواصل مع تل أبيب التي ما زالت حتى هذه اللحظة متشددة في مسألة الإنسحاب من المناطق المحتلة بالجنوب

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