طيران الشرق الأوسط: استئناف خدمات الشحن الجوي وإعادة التصدير إلى المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية استئناف خدمات الشحن الجوي وإعادة التصدير من لبنان إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد سماح السلطات السعودية المختصة باستقبال الشحنات الجوية الواردة من لبنان وفق الشروط والإجراءات المعتمدة.



وأشارت في بيان، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتلبيةً لاحتياجات المصدرين اللبنانيين الذين يشكل السوق السعودي أحد أبرز الأسواق المستقبلة لمنتجاتهم.



وأفادت شركة طيران الشرق الأوسط بأنها باشرت عبر دائرة الشحن الجوي (MEA Cargo)، باتخاذ التدابير التشغيلية اللازمة كافة لاستقبال ونقل الشحنات إلى مختلف المطارات السعودية التي تخدمها الشركة، بما يضمن انسيابية العمليات وسرعة إنجاز معاملات الشحن وفق أعلى معايير السلامة والأمن والجودة المعتمدة دولياً.



وإذ رحبت بهذا القرار، توجهت بالشكر إلى السلطات السعودية واللبنانية المعنية على جهودها وتعاونها الذي أسهم في إعادة تفعيل هذا الجسر الجوي الحيوي، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة ودعم الصادرات اللبنانية وتعزيز النشاط الاقتصادي بين البلدين.



وقال البيان: "للمزيد من المعلومات المتعلقة بإجراءات الشحن والحجوزات، يمكن التواصل مع دائرة الشحن الجوي في شركة طيران الشرق الأوسط على الرقم التالي 01 622000 أو01622257 أو01622256 أو عبر البريد الالكتروني rescargo@mea.com.lb".