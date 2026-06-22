النائب سامي الجميل: لن نتعايش مع حزب الله مهما كانت نتائج المفواضات التي تحصل في الخارج... لن نتعايش مع هذا السلاح وهذه الميليشيا

النائب سامي الجميل: نعدكم أن تكون هذه خاتمة أحزاننا ولن نقبل بالعودة إلى الوراء ووحدة السياديين الداخلية متينة ولن نعيش ببلد الحروب والدماء والقتل

النائب سامي الجميل: نعدكم أن تكون هذه خاتمة أحزاننا ولن نقبل بالعودة إلى الوراء ووحدة السياديين الداخلية متينة ولن نعيش ببلد الحروب والدماء والقتل

النائب سامي الجميل: في المفاوضات الاميركية الايرانية تم التأكيد على ألا حل إلا بتسليم سلاح حزب الله للدولة وبالتالي "بدنا نروق" في الكلام عن الانتصار احترامًا للقتلى المدنيين وللقرى التي نُسفت ولكل ما يعيشه اللبنانيون