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o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
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النائب سامي الجميل: نعدكم أن تكون هذه خاتمة أحزاننا ولن نقبل بالعودة إلى الوراء ووحدة السياديين الداخلية متينة ولن نعيش ببلد الحروب والدماء والقتل
خبر عاجل
2026-06-22 | 09:18
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النائب سامي الجميل: نعدكم أن تكون هذه خاتمة أحزاننا ولن نقبل بالعودة إلى الوراء ووحدة السياديين الداخلية متينة ولن نعيش ببلد الحروب والدماء والقتل
خبر عاجل
الجميل:
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