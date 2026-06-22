النائب سامي الجميل: نعدكم أن تكون هذه خاتمة أحزاننا ولن نقبل بالعودة إلى الوراء ووحدة السياديين الداخلية متينة ولن نعيش ببلد الحروب والدماء والقتل

نتنياهو عن إنشاء آلية جديدة في لبنان لا تشمل إسرائيل: لدى الجيش الإسرائيلي حرية عمل كاملة

نتنياهو عن إنشاء آلية جديدة في لبنان لا تشمل إسرائيل: لدى الجيش الإسرائيلي حرية عمل كاملة

النائب سامي الجميل: لن نتعايش مع حزب الله مهما كانت نتائج المفواضات التي تحصل في الخارج... لن نتعايش مع هذا السلاح وهذه الميليشيا