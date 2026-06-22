نتنياهو عن إنشاء آلية جديدة في لبنان لا تشمل إسرائيل: لدى الجيش الإسرائيلي حرية عمل كاملة

بيسنت: وزارة الخزانة الأميركية أصدرت ترخيصا عاما موقتا لمدة 60 يوما يسمح بإنتاج وبيع النفط الإيراني بعد محادثات مثمرة في سويسرا

بيسنت: وزارة الخزانة الأميركية أصدرت ترخيصا عاما موقتا لمدة 60 يوما يسمح بإنتاج وبيع النفط الإيراني بعد محادثات مثمرة في سويسرا

النائب سامي الجميل: نعدكم أن تكون هذه خاتمة أحزاننا ولن نقبل بالعودة إلى الوراء ووحدة السياديين الداخلية متينة ولن نعيش ببلد الحروب والدماء والقتل