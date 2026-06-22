مصدر رسمي لبناني للـLBCI: مجرد الاتصال برئيس الجمهورية من قبل المسؤولين الأميركيين والقطريين يعني أن لا بديل عن الدولة وخلال الإتصال لم تتم مناقشة شكل الخلية التي ستتولى آليات منع الإشتباك

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