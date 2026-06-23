الرئاسة اللبنانية: تلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً من نائب الرئيس الاميركي جي دي فانس ووزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو تم خلاله التداول في آخر التطورات المتصلة بالوضع في لبنان ومرحلة ما بعد اجتماعات سويسرا

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الرئاسة اللبنانية: اكد فانس وروبيو على دعم الولايات المتحدة الاميركية لمواقف رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية في توجهاتهما لبسط سلطة الدولة الشرعية وتعزيز سيادتها الوطنية على كامل أراضيها بواسطة جيشها وقواها الامنية وحدها