رئيس الجمهورية: تطورات الأيام الماضية اثبتت صحة الخيار بالذهاب إلى التفاوض ولن نقبل إلا بزوال الاحتلال

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ تطورات الأيام الماضية اثبتت صحة الخيار بالذهاب إلى التفاوض، لافتًا إلى أنّه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق.



وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاريّ المواكب للمفاوضات: "ذهبنا في اليومين المقبلين، إلى جولة جديدة نأمل في أن تكون حاسمة على طريق إنجاز ما نريد من خير لوطننا وشعبنا، وهذا الخير نراه في استعادة سيادة لبنان كاملة على كل ذرة تراب وبسط سلطة الدولة على كل إنسان على أرضنا".



وأضاف: "لن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيليّ وبسقوط الوصايات الخارجية معًا، لأنّ خيارنا الوحيد هو سيادتنا الوطنية، ورهاننا الأوحد هو الدولة اللبنانية التي وحدها لا غير، تحمي الجميع وتصون حريات وكرامات الجميع، وتثمّر التضحيات،وترفع كل أصناف الخوف والغبن عن الجميع".



ووصفها بأمثولة تاريخ لبنان المعاصر وإرادة الشعب.