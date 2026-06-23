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الرئاسة اللبنانية: لفت فانس وروبيو إلى انه تجري حالياً دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها

خبر عاجل
2026-06-23 | 10:47
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الرئاسة اللبنانية: لفت فانس وروبيو إلى انه تجري حالياً دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها
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الرئاسة اللبنانية: لفت فانس وروبيو إلى انه تجري حالياً دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها

خبر عاجل

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الرئاسة اللبنانية: شكر الرئيس عون نائب الرئيس الاميركي ووزير الخارجية على الاهتمام الذي تبديه الولايات المتحدة حيال لبنان بهدف انهاء الحرب فيه وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية واستقلالية قرارها باعتبارها المسؤولة وحدها عن حفظ السيادة الوطنية
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