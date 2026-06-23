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الرئاسة اللبنانية: شكر الرئيس عون نائب الرئيس الاميركي ووزير الخارجية على الاهتمام الذي تبديه الولايات المتحدة حيال لبنان بهدف انهاء الحرب فيه وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية واستقلالية قرارها باعتبارها المسؤولة وحدها عن حفظ السيادة الوطنية

الرئاسة اللبنانية: شكر الرئيس عون نائب الرئيس الاميركي ووزير الخارجية على الاهتمام الذي تبديه الولايات المتحدة حيال لبنان بهدف انهاء الحرب فيه وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية واستقلالية قرارها باعتبارها المسؤولة وحدها عن حفظ السيادة الوطنية وكرامة اللبنانيين وسلامتهم