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معلومات الـLBCI: النقاشات في مسودة إعلان نوايا تشمل الجانب السياسيّ والامنيّ والعسكريّ وستستكمل طيلة الأيّام الثلاثة

خبر عاجل
2026-06-23 | 12:22
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معلومات الـLBCI: النقاشات في مسودة إعلان نوايا تشمل الجانب السياسيّ والامنيّ والعسكريّ وستستكمل طيلة الأيّام الثلاثة
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معلومات الـLBCI: النقاشات في مسودة إعلان نوايا تشمل الجانب السياسيّ والامنيّ والعسكريّ وستستكمل طيلة الأيّام الثلاثة

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