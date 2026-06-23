معلومات الـLBCI: اجتماعات الجولة الخامسة تناقش إعلان النوايا والاجتماع بدأ مشتركًا ديبلوماسيًا عسكريًا ثم انفصل الوفدان إلى اجتماعين عسكريّ وآخر دبلوماسيّ والفريق تواصل مع الرئيس عون

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