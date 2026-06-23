الرئيس الفرنسيّ: لاحترام وقف إطلاق النارٍ الذي من شأنه أن يُتيح بدء عملية انسحاب إسرائيليّ

تواصل الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون مع الرئيس اللبنانيّ جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.



وجدّد لكلٍّ منهم التزام فرنسا بسيادة لبنان ووحدة أراضيه.



وكتب، في منشور على اكس: "أنّ إرساء وقف إطلاق نارٍ قويّ، يجب على الجميع احترامه، من شأنه أن يُتيح بدء عملية انسحاب إسرائيليّ متزامنة من الأراضي اللبنانية وإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، لضمان احتكار الدولة استخدام القوة".



وأكّد استعداد فرنسا على دعم هذه العملية بشكلٍ ملموس، وحشد المجتمع الدوليّ في الأسابيع المقبلة، إلى جانب الحكومة اللبنانية، لتعزيز القوات الجيش اللبنانيّ وتلبية حاجات النازحين.